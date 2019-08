Desalojan una de las torres Kio al caer una plataforma de limpieza desde la azotea

Una de las torres más famosas de Madrid, las torres Kio, situadas en el Paseo de la Castellana de Madrid, ha tenido que ser evacuada al caerse una góndola de limpieza desde su azotea.

La plataforma ha caído al vacío y ha provocado el susto de más de un viandante que estaba cerca del lugar. Así lo han difundido a través de imágenes en redes sociales. “A escasos metros de otro operario de limpieza que se encontraba en la calle”.

Finalmente, no ha habido que lamentar ningún herido.

José Manuel Ferro explicaba en Twitter que la góndola ha estado a punto de "aplastarle", pero gracias a "un hombre que les ha gritado" se han podido apartar a tiempo.

La Policía y los Bomberos se encuentran en la zona y han acordonado la zona.

Esto es lo que casi me aplasta esta mañana en las #TorresKio ?

No he podido ni agradecer al señor con traje que nos ha gritado para que nos apartasemos. Si lee esto ¡Mil gracias! pic.twitter.com/5c6oHowZkz