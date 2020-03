¿Cómo llevan los madrileños su primera semana de cuarentena?

Son días muy extraños a los que sin duda no estamos acostumbrados. Estos días en casa nos sirven para valorar aquellas cosas a las que antes no dábamos tanta importancia. Cosas que hacen que nuestros días encerrados en casa sean un poco más bonitos. Claudia tiene 5 años, echa mucho de menos a sus compañeros de clase, sabe que no puede ir al colegio por el coronavirus y aprovecha estos días para jugar con sus padres y con su hermana pequeña de tres años. Nos ha contado que también ve mucho la tele y que hace los deberes de su profe Loli.

Ver a los amigos es sin duda de las cosas que más echamos de menos estos días, vernos en un parque, tomarnos una cerveza, charlar y salir de fiesta. María de 25 años nos ha contado que seguir en contacto con ellos es lo que más le ayuda para aguantar esta cuarentena. Ahora sus planes no son en un bar, quedan a través de una pantalla, se llama por skype y se toman unas cervezas.

En casa también se pueden hacer planes más tranquilos. A sus 65 años, Maite aprovecha este tiempo sin salir a la calle para leer más libros, escuchar mucha música, también hace deporte e incluso como tiene más tiempo ha limpiado todavía más a fondo su casa.

No está siendo fácil, pero lo que sí es cierto es que cuando todo esto termine disfrutaremos aún más de cada sonrisa, de cada abrazo, de cada encuentro y de cada beso. Mientras tanto hay que quedarse en casa.