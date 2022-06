Comienzan a funcionar los parquímetros en Ventas y Colinas

Fueron los propios vecinos, aprovechando la posibilidad que les da la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, los que pidieron la presencia del Servicio de Estacionamiento Regulado, de los parquímetros, en sus calles de la zona de Ventas y del barrio de Las Colinas. Lo hicieron cansados porque el 85% de los coches que aparcaban allí de lunes a viernes desde primera hora, eran de otras zonas de fuera. Dejaban allí su vehículo porque no costaba dinero aparcar y luego cogían el transporte público. Pero esto se ha acabado porque en esa zona de Ventas y en el Barrio de las Colinas, han entrado en vigor ya esas 4.700 plazas de estacionamiento regulado.

Más de 3.500 aparcamientos en Ventas, desde calle Alcalá hasta Hermanos Gómez y Marques de Corbera. Y otras 1.000 plazas aquí, en el barrio de las Colinas, entre Arturo Soria, José Silva y la avenida de Ramón y Cajal.

Esta medida afectará a los más de 35.000 residentes que se encuentran empadronados en estas zonas. Ellos todavía pueden solicitar su autorización para poder seguir aparcando. Se puede hacer por 3 vías: en el teléfono 010, en la web municipal del SER (Del servicio de estacionamiento regulado) o en cualquiera de las oficinas de atención a los ciudadanos de Madrid.

En estas zonas se venía produciendo lo que los vecinos llaman “efecto frontera”. Nos lo cuenta José, que esta mañana ya ha notado la diferencia, no había coches en su calle: “Ahora ya podemos aparcar, ya no hay segunda fila y ya no están los que dejan el coche aquí, cogen el metro y se van a trabajar. Ahora está la calle vacía, pero a las ocho de la mañana había menos gente todavía”.

Cuando se toman medidas como esta, no todo el mundo está de acuerdo. Víctor es otro vecino que anda algo más molesto: “Los están poniendo a las afuera de la M30. Es otro impuesto más: veinte euros de casa vecino más lo que recauden”.

Víctor que es residente todavía no ha pedido su autorización para aparcar y no tiene claro que vaya a hacerlo: “Tengo que pagar 22 euros al año que no es que sea mucho, pero es otro impuesto”.

Además de Ventas y Colinas también habrá parquímetros en los barrios anexos de Quintana y San Pascual, aunque para ellos, habrá que esperar todavía un poquito más.