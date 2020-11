El chef del Zalacaín responde a Elizo: "Siento rabia, es un discurso populista en un momento duro"

Hace unos días, Madrid se despedía para siempre de uno de sus restaurantes más emblemáticos. El Zalacaín, el primer tres estrellas Michelín de España anunciaba su cierre definitivo después de 50 años de trayectoria. Esto ha afectado a un buen número de familias, 52 personas han perdido su empleo.

La mayoría de los madrileños ha recibido la noticia con tristeza pero también han surgido reacciones polémicas que no se esperaban. Una de las más sonadas ha sido la de Gloria Elizo, la vicepresidenta tercera del Congreso. No habían pasado ni 48 horas desde el anuncio del cierre y la diputada de Podemos retwitteó una noticia sobre el cierre del Zalacaín y publicó un comentario que decía: “Se desmoronan las trastiendas del régimen del 78. Los manteles donde se negociaron los votos obtenidos con reyes y banqueros, los que ponen a raya a la política. Donde se acaba la tramoya y se paga en metálico. Tampoco es que ahora sea tan diferente Aunque se come peor seguro.”

Muchos usuarios de Twitter interpretaron este tweet como una celebración del cierre del mítico restaurante madrileño. Y a pesar del aluvión de críticas a la política de la formación morada, tampoco tuvo intención de disculparse: "Y es verdad que hay un elemento relevante en la necesidad de tanta gente por enfadarse por algo que no dices, o por lo que otros dicen que dices. Ya no hay que leer, analizar o discutir. De alguna forma las fake-news tienen que ver con esto. Con el receptor más que con el emisor".

Miralles, chef del Zalacaín: "Utilizan un discurso populista en un momento duro"

Julio Miralles, el chef que lleva cinco años dando forma a los platos de toda la vida del Zalacaín, se ha querido pronunciar sobre este asunto. Ha llegado incluso a responder al tweet de la diputada reprochándole su falta de empatía a las 52 familias que dependían del restaurante. Nos ha contado la indignación se siente. “Lo que sentí fue rabia porque utilizar un discurso populista en este momento que está siendo duro para mucha gente. No solo para nosotros sino para todo el sector que está siendo muy golpeado.

Politizar un cierre de un establecimiento hostelero me parece que está fuera de contexto, sobre todo en el año 2020.” La desgracia del Zalacaín es solo una de las muchas que existen actualmente en España. Hasta el momento cerca de 65.000 de los 300.000 establecimientos hoteleros del país han cerrado y han desaparecido unos 250.000 puestos de trabajo.