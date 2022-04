El buen tiempo en Semana Santa permite a los hoteles madrileños dejar atrás la crisis de la pandemia

Los hoteles madrileños dicen adiós a la crisis de la pandemia. En Semana Santa, estos establecimientos alcanzaron un 82 por ciento de ocupación, según datos de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Son 10 puntos más que las previsiones iniciales anunciadas antes de las fiestas y solo dos por debajo de 2019, cuando se alcanzó el 84%.

Las razones que explican que se hayan superado las expectativas son varios. Por un lado, el buen tiempo de los últimos días, que ha hecho crecer las reservar de última hora, rozándose el lleno en la mayoría de hoteles del centro de la capital.

Por otro, el paulatino incremento de la llegada de turistas extranjeros. Desde la AEHM, destacan que el turismo nacional ha sido el motor en Semana Santa, aunque ya hay un 44% de viajeros internacionales. "Han ayudado los dos partidos de Champions", cuenta Juan Antonio Martínez, director del hotel Ilunion Pío XII.

Este cóctel ha provocado incluso que hoteles no tan céntricos, como el AC Aravaca, hayan superado sus expectativas. Su directora, Belén Ferrero, preveía no llegar ni siquiera a un 50% de ocupación. Sin embargo, "no hemos estado llenos, pero casi. Muchos días al 95%", señala. "Ha sido todo a última hora. El tiempo ha influido mucho, Madrid centro se ha empezado a llenar y nos han llegado las reservas a nosotros", razona.

Mejor aún es el balance que hacen los empresarios del sector de alojamientos rurales, con todo absolutamente lleno. Desde la Central de Reservas Sierra de Guadarrama, su responsable, Enrique Tendero, explica que no han dado abasto. "Hemos estado al 100%. Todas las actividades y reservas han tenido un completo y no hemos podido atender toda la demanda que teníamos, con lo cual, la Semana Santa ha estado de diez".

De este modo, tras varios amagos en festividades previas, el sector parece ahora si, dejar atrás la crisis de la pandemia, a la espera de recuperar el turismo internacional a los niveles de 2019, pero con buenas expectativas de cara a lo más próximo: el puente del primero de Mayo y también el de San Isidro.