Bares y restaurantes madrileños donan su excedente a los que más lo necesitan

Hace más de dos semanas que bares y restaurantes echaron el cierre temporal y es uno de los sectores que más está notando esta crisis. Además de no facturar nada, el cierre fue tan inmediato que muchos tuvieron que echar la llave con las neveras llenas. Tenían las cámaras de sus bares y restaurantes hasta arriba de comida. Un problema al que están intentando dar una solución positiva y solidaria. Juan José Blardony es Director General de Hostelería Madrid: “Tenemos toda la problemática del stock del producto que tenemos en las cámaras. No sabemos si podemos ir a los locales, por eso hay iniciativas en estos días de solidaridad por parte de muchos restaurantes que han donado esa materia prima a comedores sociales”.

También esos alimentos que sobran han ido destinados a instituciones religiosas como Cáritas o a Banco de Alimentos. Uno de los restaurantes que se ha sumado a esta iniciativa es el del Parador de Alcalá de Henares. Ha decidido donar todo su excedente a aquellos que más lo necesitan. José Valdearcos su Director de Alimentos y Bebidas, ha contado a COPE que es muy gratificante colaborar sobre todo en estos momentos: “Todos queremos ayudar y aportar nuestro granito de arena para que esta pandemia pase de una manera más favorable a todos aquellos necesitados. Por esta razón nosotros hemos querido contribuir con ellos con la donación de víveres frescos que teníamos en nuestro establecimiento y que estaban en perfectas condiciones”.

Aunque aún no se conocen cifras concretas, las pérdidas económicas y de empleo en la hostelería madrileña son ya una realidad. Por eso, algunas pymes del sector piden ayuda urgente y reclaman algunas medidas como anular la cuota de autónomos o fraccionar el pago de alquileres.