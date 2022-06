El Banco de Alimentos de Madrid se queda sin aceite

Un 5% más caro que el año pasado y un 85% más que hace dos años. El precio del aceite se ha disparado y esto ha hecho que desaparezca de muchas despensas particulares y también de las estanterías del Banco de Alimentos de Madrid.

Hace un par de semanas que han dejado de entregar este producto porque apenas tienen 150 litros en sus estanterías a repartir entre las más de 560 entidades sociales a las que atienden.

Por eso hacen un llamamiento urgente antes de que todos nos vayamos de vacaciones, como nos ha contado a Herrera en Cope en Madrid, Mila Benito, directora de Comunicación de esta institución: “Estamos haciendo un llamamiento para, al menos, conseguir, 100.000 litros porque parece mucho pero son 180.000 personas y con esto tendríamos para unas 8 semanas de servicio”.

El poco aceite que les queda es de girasol pero no es el único producto que escasea. La subida de precios afecta a todos los bolsillos y eso se nota a la hora de donar. “Se nota muchísimo. Las donaciones han bajado en torno a un 40%”, nos cuenta Mila.

Y no es porque la gente deje de tener intereés en ayudar a los demás. “Notamos que la gente nos manda muchos mensajes diciendo que antes podía donar y ahora no o que antes podía donar más dinero y ahora no tanto”, confiesa.

Por eso, desde el Banco de Alimentos de Madrid recuerdan que con un sólo kilo que se dona se consiguen muchas raciones de comida para repartir.