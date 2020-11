Ayuso celebra la PCR a los viajeros: "Madrid y el resto de España serán más seguras"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado que España exija a partir del 23 de noviembre a los viajeros internacionales procedentes de países de riesgo y cuyo destino final sea un aeropuerto o puerto de nuestro país una PCR negativa realizada 72 horas antes para poder entrar, ya que asegura que su Gobierno llevaba "más de seis meses peleándolo" y así "Madrid y el resto de España serán más seguras".

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 11, 2020

Las agencias de viaje, operadores turísticos y las compañías de transporte aéreo o marítimo y cualquier otro agente que comercialice billetes deberán informar a partir de ahora a los pasajeros de esta nueva exigencia, recogida en una resolución que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado, ha informado el Ministerio de Sanidad este miércoles.

Según ha informado también este Ministerio, desde el 11 de mayo se han registrado 4.344 casos de coronavirus importados de otro país, de los cuales 869 fueron detectados en la Comunidad de Madrid.

"Un país que no cuida sus fronteras no se hace respetar. A nadie le gusta pisar un territorio que no da seguridad, y más en pandemia. Llevamos más de seis meses peleándolo. Demasiado tiempo. Ahora la Comunidad de Madrid y el resto de España serán más seguras", ha escrito Ayuso en su cuenta de Twitter.

En una nota de prensa, la Comunidad de Madrid ha recordado que Ayuso lleva seis meses pidiendo al Gobierno central un "protocolo claro" en los aeropuertos como el de Barajas, al ser la "principal puerta de entrada" del país y "no existir unos controles férreos" contra el coronavirus.

Ayuso ha planteado esta cuestión en las diferentes conferencias de presidentes autonómicos celebradas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que trasladó además por carta esta petición el 17 de junio.