Así es Volt, el partido cuyas papeletas se confundieron el 4-M: "Ha sido un error de los votantes de Vox"

Han pasado tres días desde que concluyeron las elecciones madrileñas, marcadas por una holgada victoria del Partido Popular, una derrota histórica para el PSOE, el 'sorpasso' de Más Madrid, el adiós de Pablo Iglesias de la política y la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. No podemos olvidar, como suele ser habitual en los procesos electorales, las anécdotas que tienen lugar durante el día de la votación. Una de aquellas anécdotas está en los colegios electorales, más concretamente en las papeletas de las diversas formaciones políticas. Durante el 4 de mayo, diversos dirigentes de VOX y los usuarios de las redes sociales señalaron que las papeletas de la formación verde aparecían junto a las de Volt, una formación de carácter paneuropeo que también se presentó a las elecciones y que apenas era conocida. De hecho, era una de las formaciones 'novatas' que se estrenaban las elecciones autonómicas.

Desde la Junta Electoral Provincial de Madrid defendieron que la colocación de las papeletas se mostraban según el orden en el que se habían presentado las candidaturas. Tal y como consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 8 de abril de 2021, con respecto al orden de candidaturas, Volt ocupaba el puesto número 13 y VOX el 14. En COPE.es hemos hablado con Rachele Arciulo, la copresidenta de Volt en España y con Iván Rodríguez, coordinador de Volt en Madrid para conocer más de cerca a la formación que estuvo en boca de muchas personas durante los pasados comicios.

El estreno de Volt en las elecciones autonómicas

Era uno de las formaciones 'novatas' que se estrenaban en las últimas elecciones madrileñas y obtuvieron un total de 1.882 votos, liderado por César Vera. Rachele Arciulo, copresidenta de Volt en España ha explicado que es un movimiento paneuropeo que se fundamenta en los valores de "solidaridad, igualdad de oportunidades, cuidado intergeneracional, de género y transnacional". En este sentido, ha comentado que en los últimos años "se ha engañado a la población" y se la ha intentado alejar de Europa, haciéndole pensar que es política exterior. "Pero es política interna", ha puntualizado. La copresidenta del partido ha asegurado que ya están trabajando en las próximas elecciones europeas y en las locales, pero además no rechazan la idea de presentarse a las elecciones nacionales, "dependiendo del contexto político".

"Queremos aportar propuestas que sí sirvan al debate nacional. La política está muy polarizada y dependerá de lo que queramos aportar", ha añadido.





Hoy celebramos unas elecciones libres en la comunidad de Madrid. Hoy #Volt es una alternativa para todos los ciudadanos de Madrid. Y también es una alternativa a la extrema derecha que hoy ha intentado defenestrarnos. #Elecciones4M#eleccionesMadrid2021#Madrid — Volt España (@VoltEspana) May 4, 2021





Volt nació en el año 2017 e Iván Rodríguez, coordinador del partido en Madrid, lo ha explicado como una anécdota, alegando que nació como un "chiste": "Un alemán, una italiana y un inglés se junta de Erasmus, porque el partido es la generación Erasmus europea", nos ha contado. Todo fue a raíz del Brexit y de los diversos nacionalismos y populismos que comienzan a extenderse por europea. "Es un movimiento de gente joven para cambiar la Unión Europea y hacer frente a los populismos y los nacionalismos, como una forma de ruptura con el Brexit", ha añadido.

Por lo tanto, tal y como nos han contado desde el partido, se creó en Alemania, Italia y Reino Unido, y en el año 2019 el partido aterrizó en España. "Esa energía es la que necesita Europa para cambiar", ha indicado y ha recordado que es la primera vez que Volt se ha presentado a unas elecciones regionales. "Las sensaciones dentro de la polarización no son malas. De los partidos extraparlamentarios no hemos quedado mal", ha explicado Rodríguez sobre los resultados del 4 de mayo. En cualquier caso, ha recordado que no se puede valorar como los que obtuvieron en las pasadas elecciones europeas "donde sacamos más votos", pero recuerda que las sensaciones "son buenas". No obstante, tras las elecciones madrileñas, su cabeza de lista, César Vera, renunció a su cargo. Sin embargo, Rodríguez ha aclarado que "sigue siendo afiliado". "No ha dejado la política, seguimos trabajando juntos. Es una parte importante del equipo de Volt en Madrid".

Sobre la polémica con las papeletas el 4-M: "No nos ha pillado de nuevas"

Uno de los asuntos por los que Volt ha saltado a la palestra ha sido, como hemos contado, la colocación de sus papeletas justo al lado de la de la formación liderada por Santiago Abascal, VOX. "No queremos entrar en los debates de la vieja política. Queremos alejarnos de conspiraciones varias. Ha sido mera casualidad", se han defendido desde el partido.

EFE/Fernando Villar





"Ya tuvimos ese problema en las europeas. Muchas personas se equivocaron porque éramos la novedad", ha asegurado. "Ha sido un error de los votantes de VOX", ha reprochado la copresidenta de Volt en España.

"En las europeas ya intentaron decir que su electorado se iba a confundir sin estar las papeletas al lado", ha añadido Iván Rodríguez. "La estrategia no nos ha pillado de nuevas. Ha surgido así, ha sido una carambola del destino, no hay nada raro", ha aclarado.