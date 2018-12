Así es el día a día de un castañero en Navidad

La castaña es considerada una fruta seca típica de época navideña. En muchas casas de nuestro país se suelen tostar para disfrutarlas en familia y compartir un buen rato de charla alrededor de la chimenea.

Si vivimos en Madrid y hablamos de Castañas, se nos viene a la cabeza los tradicionales puestos que encontrábamos en las plazas y principales calles de la capital de España. Con el paso del tiempo, estos puestos han ido desapareciendo. Pero todavía, si damos una vuelta por el centro de Madrid, podemos encontrar alguno de estos puntos de ventas que dan un poco de calor al frio invierno de la ciudad.

COPE.ES ha estado con José Luis, propietario de los unos de los puestos de la capital, para conocer cómo comenzó en este tradicional oficio: “Yo empecé con seis años en el pueblo, allí asábamos castañas todos los chavales”.

José Luis ha indicado que los puestos de las calles de Madrid se consiguen a través de concurso público: “Lo conseguí mediante un concurso del Ayuntamiento y de la Junta”. Por último, sobre el día a día de la profesión, José Luis ha señalado que es un poco complicada: “Echamos muchas horas para no saber si vas a vender o no, es un trabajo muy sacrificado y que no dura todo el año, ya que en enero se acaba la temporada de castañas”.