Alumnos y profesores universitarios rechazan un hipotético cierre de aulas como en Granada

Los universitarios madrileños cumplen escrupulosamente las normativas de seguridad e higiene en el campus y dentro de las aulas. Nos lo aseguran profesores y estudiantes. Y somos testigos de que es verdad. Por ello, no le ven sentido a un hipotéticocierre de las universidades madrileñas.

Javier estudia Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y expresa su opinión a los micrófonos de COPE: “No podemos apostar por el cierre de las aulas universitarias. Ya tenemos una universidad a distancia que es la UNED e implantar toda la enseñanza online es algo para lo que aún no estamos preparados; vamos a tardar muchos años y ahora resulta contraproducente. En la facultad de Bellas Artes, se ha llegado a la solución de hacer tres semanas presenciales más una a distancia pero nadie puede tallar una piedra online”, concluye Javier con una brizna de ironía.

En la mítica Avenida Complutense, abordamos a Carmen, estudiante de Tercero de Comunicación Audiovisual. Carmen afirma que “la enseñanza presencial es necesaria, tanto para los profesores como para los alumnos. Personalmente lo estoy notando un montón. En las clases online me suelo desconcentrar. No me parece una educación completa. A mí me gusta hablar con los profesores y que haya debates en clase”.

Al margen de lo que puedan hacer unos descerebrados en fiestas y botellones ilegales, Carmen defiende que “los alumnos respetan y cumplen las normas elementales de seguridad e higiene. El problema no está en las aulas sino en la movilidad delos alumnos. En el metro y el autobús hay mucha mayor concentración de gente que en las aulas de la universidad”.

Una vez superados el Real Jardín Botánico Alfonso XIII (cuánto echamos de menos los conciertos de las noches del Botánico) y la Facultad de Biológicas y Geológicas, nos encontramos con José Alfonso Domínguez, sabio profesor en la Escuela deIngeniería de Montes. También está en contra de echar la persiana en la universidad como estrategia para atajar la propagación del coronavirus: “La Universidad Politécnica de Madrid ha establecido una alternancia en cuanto a la presencialidad en las clases.

Una semana en casa y otra aquí en la universidad. La Politécnica es una universidad de vocaciónesencialmente presencial, sobre todo en lo que se refiere a las prácticas y las actividades en laboratorio”.

Para el profesor Domínguez, que atesora más de dos décadas como docente, “no tendría sentido cerrar las aulas porque tanto alumnos como profesores mantienen un comportamiento casi ejemplar con las normas de seguridad e higiene”.