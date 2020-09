Un sms con cita previa era el requisito indispensable para poder realizar esta prueba, similar a la PCR, pero más rápida “ un unos 15 ó 20 minutos con una fiabilidad del 99 por ciento se puede tener los resultados y detectar un positivo de manera que se puede rastrear a los contactos”, explica a COPE Víctor Escudero, técnico del SUMMA 112.

Pepa, recibió ese mensaje unas horas antes y nos contaba que “es un poco molesto pero muy rápido, esperamos unos 10 minutos y ya nos dieron el resultado, negativo”. Sale satisfecha de la prueba que considera que “tenía que haberse hecho antes”. También lo piensa José que le ha ido “bien”, también negativo, y considera que si alguien da positivo debe quedarse en casa”.

Y eso es precisamente lo que indican los sanitarios : en caso de dar positivo en la prueba de antígenos es necesario hacer un confinamiento de diez días en casa siguiendo las recomendaciones sanitarias.

La mayoría de los vecinos que han acudido este martes al Centro Cultural Lope de Vega en Entrevías, consideran necesarias estas pruebas “porque pueden servir para evitar nuevos contagios sobre todo en una zona como ésta que ya estamos confinados”, cuenta Carmen al salir de la prueba. Nines y Sara, hermanas, acuden juntas. Las dos han dado negativo pero “necesitaban” saber que no están contagiadas “por responsabilidad, porque trabajamos de cara al público y también por la familia”, explican. Las dos se muestran sorprendidas porque no ha acudido tanta gente como la esperada y les parece “una irresponsabilidad no acudir” a esta llamada.

Ellas, como Pepa, como Carmen o como José, también consideran que “se tenían que haber hecho antes”.