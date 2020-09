Tromba de agua en Madrid en las últimas horas

La zona más afectada por las tormentas de las últimas horas ha sido la sierra oeste de Madrid donde una fuerte tromba de agua afectó al Puerto de la Cruz Verde, Robledo de Chavela y Zarzalejo donde ha habido cortes de carretera e incluso ha descarrilado un tren.

La M-512 se convirtió en un auténtico río, con cascadas de barro que arrastraban piedras y hacían imposible circular por esta carretera. Las fuertes lluvias que cayeron durante cuarenta y cinco minutos provocaron corrimientos de tierra en el puerto de la Cruz Verde y el corte de esta carretera que une Robledo y Zarzalejo. Un tromba que “era como una manta de agua que arrasó con todo”, nos cuenta a COPE Jesús, vecino de Robledo.

Descarrilamiento de máquina de tren Valladolid-Madrid por corrimiento de tierra a causa de la lluvia en #Zarzalejo.

Transportaba 25 pasajeros. #SUMMA112 atiende a 4 con lesiones leves, dos de ellos trasladados a hospital. #BomberosCM realiza labores de prevención. pic.twitter.com/opoBWvThGR — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) September 17, 2020

Ocurrió en la misma zona donde el pasado mes de agosto el accidente de una moto provocó un incendio. Una zona arrasada por el fuego, que no ha podido parar la tromba de anoche. “Cae el agua sobre la zona donde hubo un incendio, en una finca privada, y donde no se ha limpiado por eso toda la tierra ha ido a parar a la carretera”, cuenta Jesús, que añade que “la tierra no drena porque no tiene vegetación y tampoco puede parar el agua”.

�� Este viernes volveremos a tener lluvias y tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.



Desde #Madrid112 hemos avisado a ayuntamientos y organismos. Ahora lo hacemos a través de RRSS para todos los ciudadanos.#FMA@AEMET_Madrid#ASEM112pic.twitter.com/v79A7ikDvO — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) September 18, 2020

El desprendimiento de tierras causó además el descarrilamiento del tren Valladolid-Madrid en el que viajaban 25 pasajeros de los que cuatro resultaron heridos leves. Y esta misma mañana la caída de parte de un muro de contención en las vías obligaba a cortar la línea en ambos sentidos durante unas horas.