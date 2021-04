Ignacio Dancausa, presidente de la asociación universitaria Libertad Sin Ira

Este lunes, a las 11:30 de la mañana estaba previsto un acto en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense bajo el título “Venezuela: ¿Democracia o Dictadura? Iba a participar el líder opositor venezolano Leopoldo López pero ayer por la tarde, la decana de esta facultad, Esther del Campo, prohibía el acto. Los motivos que esgrimía en un comunicado eran la “imposibilidad de garantizar la seguridad” de los asistentes “ante la extrema movilización en las redes sociales así como la crispación política que se está produciendo al calor de las elecciones a la Comunidad de Madrid”. También que no se recibió con “la necesaria antelación el protocolo adecuado a las medidas sanitarias”.

Unos motivos que no entienden desde la asociación universitaria Libertad Sin Ira, organizadora del acto “autorizado hace días” por la decana, según ha explicado a COPE su presidente, Ignacio Dancausa. Asegura que no han encontrado “ni una sola amenaza” en las redes sociales a pesar de “estar refrescando twitter continuamente”. Tampoco entiende que se hable de la crispación por las elecciones madrileñas porque “nosotros no tenemos, ni queremos tener, ninguna vinculación con partidos políticos y no entendemos qué relación puede haber entre una charla sobre la situación política de otro país con las elecciones madrileñas”.

Asegura además que cumplían con el aforo reducido “sólo 130 asistentes de los 400 que tienen cabida en el salón de actos” de la facultad.

La asociación lamenta que se prohibiera el acto con apenas quince horas de antelación y ha anunciado que pedirá amparo al Rectorado porque consideran que han recibido un “trato arbitrario” puesto que “el Partido Comunista celebró la semana pasada su centenario allí y no pasó nada, y la delegación de estudiantes organiza actos cada semana así que no entendemos porque unos sí pueden y nosotros no”.

El Ayuntamiento de la capital les ha ofrecido un espacio pero la asociación universitaria quieren que sea en su facultad porque quieren “que haya debate y que se mejore la imagen de la facultad para revalorizar sus títulos”, argumenta Dancausa.

La decana, Esther del Campo, vocal de la Junta Electoral a propuesta de Podemos y cercana a Pablo Iglesias, ha declinado hoy hacer declaraciones.