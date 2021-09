Unidos en la condena del antisemitismo

En el corazón del antiguo barrio judío de Bratislava, el Papa Francisco se ha encontrado esta tarde con la comunidad judía del país eslovaco. Allí donde hubo un tiempo en el que la propia arquitectura hablaba de una convivencia pacífica, y allí donde el nombre de Dios fue deshonrado durante la locura de la segunda guerra mundial, cuando más de cien mil judíos eslovacos fueron asesinados. En aquel lugar, la memoria está más viva, si cabe, y es un deber para todos.

La memoria no puede y no debe dejar lugar al olvido, porque -como ha expresado muy bellamente el Papa-, no habrá un amanecer en el que perdure la fraternidad si antes no se han compartido y disipado las oscuridades de la noche. No caigamos en el error de pensar que estos son asuntos felizmente superados. Tampoco hoy faltan ídolos vanos y falsos que deshonran el nombre de Dios. Son los ídolos del poder y del dinero que se imponen sobre la dignidad del hombre; los ídolos de la indiferencia y del mirar hacia otra parte; y de la instrumentalización de la religión para hacer de ella una cuestión de supremacía o reducirla a la irrelevancia.

Como ha recordado Francisco, debemos estar unidos para que no se produzca ese olvido que lo ignora y justifica todo, y para que la condena de toda forma de antisemitismo sea también firme en nuestros días, en la convicción de que la historia de dolor del pueblo judío no nos es ajena, y forma parte de nuestra propia historia.