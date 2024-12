Vox ha decidido suspender las negociaciones presupuestarias en las comunidades autónomas que gobierna junto con el Partido Popular. La formación liderada por Santiago Abascal reacciona así a la disposición de los populares de intentar encontrar una solución consensuada con La Moncloa para aliviar la crítica situación que viven territorios como Canarias o Ceuta ante la crítica circunstancia migratoria. El ultimátum de Vox podría ser determinante para la continuidad de seis gobiernos autonómicos: Aragón, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana.

España debe garantizar una protección eficaz de sus fronteras, y aún quedan muchos debates pendientes sobre cómo abordar la cuestión migratoria de manera realista y responsable. Sin embargo, abandonar a su suerte a los territorios más expuestos a la llegada de personas que huyen de contextos de extrema necesidad no es una opción. Tampoco lo es aspirar a la devolución en caliente de menores no acompañados, una medida que no solo contraviene la legislación vigente y los tratados internacionales, sino que además representaría una deshumanización contraria a los valores fundamentales de nuestra civilización.

El verdadero patriotismo se demuestra enfrentando las dificultades de manera solidaria y España no puede renunciar a los valores que la sustentan como comunidad política. La dignidad inherente de todas las personas debe ser siempre protegida, y el drama migratorio requiere un abordaje realista, pero también humanitario, en el que se mantenga la especial atención a los más vulnerables.