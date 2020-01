Sánchez se pone de perfil ante la visita de Guaidó

Los gobiernos de España y Reino Unido reconocieron en su día a Juan Guaidó como Presidente encargado del Gobierno de Venezuela. Sin embargo, mientras el Primer Ministro Boris Johnson ha decidido recibir a Guaidó en su gira por Europa, Pedro Sánchez ha decidido que sea la Ministra de Exteriores quien se entreviste con el líder venezolano.

No hay que ser muy avispado para comprender que una entrevista de Presidente a Presidente confiere a Guaidó una legitimidad y un reconocimiento internacional que no le otorga la entrevista con la titular de Exteriores. Aunque el Gobierno haya declinado ofrecer aclaraciones al respecto, o precisamente por eso, es legítimo pensar que los socios de coalición de Sánchez no avalan ese encuentro.

Sánchez mide sus gestos y palabras en relación a Unidas Podemos y habrá creído que no merece la pena disgustar a quienes consideran que Guaidó es un golpista. Limitarse a pedir elecciones libres en Venezuela cuando lo que allí existe es una dictadura férrea es escurrir el bulto. Los venezolanos y la situación política que sufren necesitan adquirir visibilidad internacional como modo de presión, no solo frente a Maduro, sino frente a quienes como Cuba, China o Rusia campan a sus anchas por Venezuela. Aislar a Maduro exige dar la cara. Sánchez opta por ponerse de perfil.