Recuperar la verdadera concordia

Un discurso político desconectado de la verdad nos ha acostumbrado a los eslóganes vacíos y al uso emotivista de las palabras, que se terminan retorciendo para servir a intereses particulares. Eso está sucediendo, por desgracia, con la palabra concordia, que con motivo de la concesión de los indultos a los presos del Procés, ha sido arteramente manejada por el Gobierno. Aquella concordia que fue posible en torno al 78, y que engrasó en buena medida la vida política de la Transición, se ha convertido ahora en un término manoseado, en una suerte de mermelada sentimental e intrascendente que huye de los argumentos de razón y lo confía todo a la sensiblería.

La política de horizontes estrechos está incapacitada para la concordia, porque ésta exige verdad y no solo relatos verosímiles. Alcanza, como mucho, consensos en el juego parlamentario de las mayorías. Pero eso no es suficiente, porque la concordia requiere el sentir común de quienes la protagonizan y exige que un corazón hable de verdad a otro corazón. En este sentido, dos no llegan a concordar si uno no quiere y si no hay verdadera disposición a un encuentro, en el que el otro es considerado siempre como un bien.

Urge recuperar esa concordia fecunda que conocemos en España. Esa en la que tiene todo el sentido hablar de perdón, que propicia la amistad civil más allá de las ideologías, y que coloca a los actores políticos en el horizonte del bien común.