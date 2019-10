El PSOE y la denuncia de los Acuerdos con la Iglesia

El PSOE ha incluido en su programa electoral dos cuestiones particularmente sensibles en las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado. La primera es la propuesta de denuncia de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, y la segunda es la recuperación de los “bienes inmatriculados indebidamente” por la Iglesia, según presumen los socialistas.

La excusa que propone el PSOE de Sánchez para denunciar los actuales Acuerdos, que son plenamente constitucionales, es la necesidad de impulsar unos nuevos, basados en el “principio de laicidad” para así mantener una “cooperación moderna” con la Iglesia. El PSOE ya había amagado en esta materia, pero nunca ha mostrado aún por qué los actuales Acuerdos no reponden al principio de laicidad y de cooperación.

El problema no radica en los Acuerdos vigentes, que además no están plenamente desarrollados, sino en la pretensión de Pedro Sánchez de limitar la capacidad de actuación pública de la Iglesia en la sociedad española, y de reducir su presencia en diversos ámbitos. Los actuales Acuerdos son tan modernos como la Constitución de 1978 que los ampara; en todo caso sería bueno que los socialistas pongan sobre la mesa sus propuestas para poder afrontar realidades y no fantasmas. Por otra parte, presumir que la Iglesia ha inmatriculado bienes “indebidamente” es una suposición que se debería probar en los tribunales. Tampoco en esto salen de la fantasmagoría.