Por el bien común

El número de contagios y el porcentaje de ingresos por coronavirus no hace más que aumentar en las últimas semanas. Incluso Fernando Simón ha reconocido que la epidemia está fuera de control, aunque haya aprovechado para lanzar balones fuera y apuntar veladamente a algunas comunidades autónomas.

Ante este panorama desolador, y con un Gobierno cerrado por vacaciones, tras haber dado sobradas muestras de inoperancia en la gestión durante meses, el horizonte de septiembre se presenta más que incierto.

Septiembre es, además, sinónimo de vuelta al cole y la comunidad educativa anda inquieta con razón, ante la falta total de liderazgo de la ministra Celáa y la inexistencia de un plan claro que permita manejar con criterio la inevitable incertidumbre. Las Comunidades Autónomas apuran por su cuenta y riesgo planes que parecen apuntar, en la mayoría de los casos, hacia la necesidad de una docencia semipresencial.

Ahora bien, reconociendo la gravedad de la situación, no basta con denunciarla y luego mirar para otro lado, como si con la queja fuera suficiente y cada uno de nosotros nada pudiera hacer ante el desbarajuste.

Es la hora de apelar a la responsabilidad individual en aras del bien común. Como ha señalado muy atinadamente el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, el curso escolar va a comenzar y todos estamos llamados a colaborar. No parece el momento idóneo para amenazar con huelgas, de marcado cariz político, que no harían sino empeorar todavía más la situación. Administraciones, equipos directivos, profesores, personal de servicios, alumnos y familias. Esta es una cuestión que compete a todos y en la que todos nos jugamos mucho. Que el miedo no nos paralice, ni el echarnos las culpas unos a otros nos distraiga.