Pensiones politizadas

Este viernes se ha celebrado el último Consejo de Ministros del año. En contra de la tradición de los últimos tiempos, el Presidente no ha comparecido para hacer balance del año. Sánchez, en contra de lo que había prometido en campaña electoral, no ha subido las pensiones conforme a alza del IPC, ni ha subido el sueldo de los funcionarios un 2 por ciento. El criterio establecido para estos casos por la Abogacía del Estado es que un Gobierno en funciones no debe comprometer la decisión de gasto del siguiente Gobierno. Pero en lugar de una congelación, Sánchez podría haber aplicado la revalorización establecida por ley. Todo indica que la decisión de Sánchez es una nueva medida para presionar con el objeto de conseguir la investidura. Estaríamos ante una nueva utilización con fines partidistas de la cuestión de las pensiones.

Lo que haría falta es un debate sereno y no partidista que acometiera los problemas de sostenibilidad y de financiación. La estructura de la población española acusa un terrible invierno demográfico de modo que es muy difícil que las clases activas puedan en un futuro soportar la carga de las clases pasivas. El déficit recurrente del sistema de pensiones parece recomendar una financiación no solo con cotizaciones sino con impuestos. Pero el recurso a los impuestos supone penalizar en cierto modo a los sectores más productivos. La solución no es fácil. Y por eso es necesaria una conversación no dominada por intereses particulares.