Otro revés del TC a Pedro Sánchez

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el cierre del Parlamento durante la pandemia, al considerar que la medida fue excesiva y vulneró los derechos de representación política de los diputados. Es la segunda vez, en muy poco tiempo, que el Alto Tribunal da un sonoro varapalo a la estrategia jurídica seguida por el Ejecutivo con la excusa de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. El pasado mes de julio ya declaró inconstitucional el primer decreto sobre el estado de alarma, al considerar que el confinamiento general de toda la población supuso una vulneración de varios derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de actividades comercial, cultural, recreativa y hostelera, el derecho de reunión o la libre circulación de personas y vehículos. Esta sentencia provocó un primer goteo de demandas contra el Gobierno.

Es cierto que no ha sido fácil tomar decisiones complejas en un momento como el que hemos vivido, sin parangón en la historia, pero no es menos cierto que es difícil encabezar todos los rankings de mala gestión. Las formas de hacer del sanchismo han quedado retratadas, ignorando al Parlamento, saltándose los controles básicos a los que todo gobierno se debe en un Estado democrático y de derecho, aprovechando para pasar el rodillo de la ingería social a golpe de decretazos y atropellando las formas, que tan importantes son en democracia. El nuevo revés del Constitucional no hace sino corroborar este modelo de gobierno que usa a su antojo el poder, justo cuando la situación requería que su ejercicio fuera más delicado y prudente.