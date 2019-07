Orgullo de las Fuerzas Armadas

Patricia Ortega, la primera mujer general en el Ejército español, es un buen ejemplo de cómo el verdadero feminismo se ejerce con naturalidad, está en contra de un absurdo y contraproducente igualitarismo y no se utiliza como arma ideológica arrojadiza contra otros.

Patricia, que siempre fue la primera en ir marcando hitos dentro de la carrera militar en España, afirma que el feminismo es de todos, igual que es de todos, y no solo de las mujeres, un asunto como la conciliación. Dice llevar con mucho orgullo su condición de primera mujer general y que es la vocación quien te da el ejemplo constante, no las palabras. Contraria a que el lenguaje sea también víctima de la ideología de género, asegura que hay que denominarla “general” y no generala”, que el empleo no se feminiza y que está segura de que su ejemplo se irá normalizando con el tiempo porque habrá muchas mujeres dentro del Ejército. Con gran sentido común, la nueva general afirma también que se trata de dar a cada uno lo que es debido, lejos de cupos artificiales que se le pueden volver en contra a la propia mujer.

El testimonio de Patricia Ortega es doblemente valioso: por la sensatez alejada del partidismo ideológico con la que una mujer que alcanza un cargo relevante se manifiesta, y porque ese mismo testimonio ayuda a que, contra el estereotipo que manejan algunos, la sociedad pueda sentirse orgullosa, sin complejos, de nuestras Fuerzas Armadas.