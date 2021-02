Nuevas incógnitas en las elecciones catalanas

Si no estaba bastante complicado el panorama político catalán, el pacto de última hora firmado por los partidos independentistas de no formar gobierno con el Partido Socialista, añade nuevas incógnitas. A partir de este acuerdo, la estrategia política de Sánchez, basada en su alianza con ERC, puede venirse abajo si los separatistas obtienen una nueva mayoría y dan finalmente la espalda a Salvador Illa. Habrá que ver qué influencia puede tener este pacto contra el PSC en un electorado cansado y perplejo, tentado además por la abstención. Igualmente, están por ver las piruetas que Sánchez se verá obligado a dar para salvar la prometida “mesa de diálogo” con el futuro gobierno de la Generalitat y llevar a cabo el indulto a los condenados por sedición “salvando el Estado de Derecho”, como manifestaba esta mañana en 'Herrera en COPE' Salvador Illa. El propio Illa, que propone abrir una “nueva etapa” en la solución del problema catalán, ya había adelantado el propósito de no contar con los separatistas en un gobierno presidido por él. Con estas premisas, Illa no tiene posibilidad de formar gobierno, ni siquiera contando con el apoyo de los partidos constitucionalistas.

Se abre también la incógnita sobre si Esquerra Republicana seguirá dispuesta a mantener el apoyo a Sánchez una vez abiertas las hostilidades en Cataluña. A esta serie de inquietudes se añaden las continuas discrepancias en el seno del gobierno de coalición, que seguramente aumentarán a partir de las elecciones del domingo.