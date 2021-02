Salvador Illa, en COPE, deja la puerta abierta a indultar a los presos del 'procés': "Ya veremos"

Salvador Illa ha criticado en 'Herrera en COPE' el documento firmado por las fuerzas independentistas, ERC, PDeCat, Junts y la CUP, asegurando que no pactarán con el PSC después de las elecciones catalanas: "Esto es un episodio más de la bronca y la confrontación. Es la foto de Colón del independentismo. El independentismo busca aumentar la división en Cataluña y España, y desprestigiarnos ante las instituciones europeas".

Illa se ha mostrado sorprendido de que los independentistas insistan en continuar gobernando en Cataluña cuando han sido incapaces de ponerse de acuerdo para formar gobiernos: "No han sido capaces de escoger un presidente. Ellos tienen mayoría en el Parlament y podrían haber gobernado. Y no han sido capaces. No fueron capaces de sustituir a Torra. Y ahora dicen que se comprometen a hacer lo que no han sido capaces de hacer. Cualquiera que reflexione 30 segundos se da cuenta de que no es verdad".

Illa, partidario del diálogo con los independentistas

Salvador Illa se ha mostrado partidario de seguir negociando con los independentismo tras las elecciones: "La única forma de salir de este callejón sin salida es con diálogo dentro de la ley. Nuestra constitución permite que alguien defienda un proyecto secesionista que yo no comparto. El diálogo a mí me fortalece, y además les ayudará a algunos para darse cuenta de que en Cataluña somos más los que no queremos la independencia. Yo me siento muy catalán, pero también muy español y muy europeo".

Herrera le ha preguntado si el pacto anti-Illa de las fuerzas independentistas es similar al pacto del Tinell: "Yo no me siento orgulloso del pacto del Tinell. He hecho referencia a la foto de Colón porque la tenemos muy presente. Llevamos toda la campaña con el pacto anti-Illa".

Illa ha vuelto a negar que tenga intención de acordar un gobierno con ERC: "Yo no puedo compartir gobierno con un partido que tiene como objetivo la independencia de Cataluña. Quiero hacer un gobierno de cambio en Cataluña, de superación de la situación en la que estamos. Cataluña tiene que empezar a escribir una nueva página. Proteger la salud, reactivar la economía...Y con quien tenga como objetivo prioritario la independencia no formaré gobierno".

Illa ha explicado por qué mintió al asegurar el día antes de anunciarse su candidatura que no sería candidato: "No estaba en mis planes ser candidato del PSC, porque respetaba a mi amigo Miquel Iceta. Yo quedé con él en no anunciarlo si no lo hacía él y por eso lo negué. Yo efectivamente, el día antes de que se anunciara lo negué, porque no lo había hecho él".

Sobre la polémica por negarse a hacerse la PCR antes del debate de TV3: "Me dijeron que era recomendable hacerse una PCR, nadie me dijo que era obligatorio. Yo decidí no hacerlo porque los protocolos dicen que uno se tiene que hacer la prueba cuando tiene síntomas o cuando es contacto estrecho de un positivo. No era mi caso. No quiero ningún privilegio para mí como político". Y ha negado haber recibido la vacuna contra el coronavirus: "Yo no me he vacunado y esto lo sabe toda España. Si alguno tiene esa forma de hacer política, allá ellos".

A pesar de este pacto anti-Illa, el PSC no romperá los acuerdos que tiene con Junts y ERC en diversos ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona: "El PSC no va a romper pactos de Gobierno en ningún ayuntamiento, son acuerdos de gobierno firmados. Lo que vimos anoche clarifica mucho el horizonte. Hay gente que no es socialista y que me va a votar. Algunos me han dicho que me votarán solo esta vez, porque quieren pasar página del independentismo".

Illa deja la puerta abierta a los indultos

El candidato del PSC ha asegurado que es necesario un cambio de gobierno en Cataluña: "Yo propongo hablar con todo el mundo. Cataluña lleva diez años perdidos, se han ido 5000 empresas, la convivencia ha empeorado, hemos perdido el liderazgo económico. En Europa no nos recibe nadie. Esto es lo que queremos dejar atrás, con una propuesta de reencuentro, dentro de la ley. Creo que los alcaldes del PSC, los diputados, dieron una lección de donde hay que estar. Una mesa de diálogo del Gobierno de España con el de Cataluña me parece necesaria".

Y preguntado sobre la posibilidad de indultar a los políticos catalanes condenados, Illa ha dejado la puerta abierta a ese indulto: "Si se hubiera respetado el marco legal no habríamos llegado donde hemos llegado. El indulto hay obligación de tramitarlo y cuando acabe el proceso daré mi opinión. Nada fuera del estado de derecho. "¿Eso es un no?", ha preguntado Herrera. "Un ya veremos".

En todo caso, Illa cree que los independentistas no tienen ni la capacidad ni el apoyo para volver a declarar la independencia: "No tienen capacidad de seguir adelante. No tienen ni la fuerza ni el derecho para hacerlo. Ellos saben que no va a ninguna parte y los catalanes también. Quieren seguir para seguir viviendo de esto".