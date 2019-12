Un mensaje común por la justicia y la paz

Esta mañana el Papa se ha reunido con el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, coincidiendo con los 75 años de esta organización. La experiencia de las dos grandes guerras de la primera mitad del siglo XX reforzó la convicción de que la paz entre los pueblos requería de la existencia de un organismo que promoviera relaciones de amistad en el plano internacional. La Santa Sede avaló este compromiso y sigue haciéndolo. El Mensaje común que han hecho público el Papa y el Secretario General de Naciones Unidas es una buena muestra. En él se han referido a la lucha contra el hambre, a la promoción de relaciones justas entre las personas y los pueblos, a la defensa de la libertad religiosa y a la defensa de la paz.

La Santa Sede y Naciones Unidas coinciden en la necesidad del diálogo para establecer relaciones de confianza entre los pueblos, y para ello defienden decididamente el multilateralismo y la necesidad de los organismos internacionales que lo permiten, pese a la indiferencia de algunos y al catastrofismo de otros.

Es verdad que Naciones Unidas no es una institución perfecta y que, como toda obra humana, padece grandes limitaciones y enormes defectos, que la Iglesia no ha dejado de señalar. Pero transcurridos 75 años de su fundación nadie podrá decir que no es una instancia necesaria para construir una convivencia internacional más justa y humana.