Maduro a la desesperada

La oposición venezolana sabe que la lucha política contra la Dictadura es una lucha largo plazo en la que cada paso es un riesgo que afecta a la propia vida de los opositores. María Corina Machado sabía que el camino hacia las elecciones sería complejo y peligroso. El régimen ha intentado en varias ocasiones desactivar el proceso. El último paso ha sido la violación de los acuerdos electorales después de la detención del jefe del partido Vente Venezuela y de su secretaria política. A los detenidos se les acusa de organizar planes violentos ante las elecciones del 28 de julio próximo.

Machado ha denunciado las acciones cobardes del régimen que pretende impedir a los venezolanos el camino hacia la democracia. La OEA y el Departamento de Estados Unidos para América Latina han condenado públicamente las condenas arbitrarias y han denunciado el incumplimiento de los Acuerdos de Barbados. A partir de ahora, y con la inhabilitación de Machado, la oposición necesita buscar un candidato siamés o fachada que se enfrente a Maduro. Es verdad, sostiene la oposición, que Maduro no tiene posibilidad real de ganar. Sin embargo, el régimen buscará todas las salidas para cerrar el paso a Machado, mientras la oposición no aceptará una candidatura que no cuente con su respaldo y el de la base electoral que ha aupado su candidatura. La disposición de Machado es total y su determinación absoluta, pero el dilema para la oposición democrática es grande: o la astucia o la sumisión.