Barcelona y Madrid son dos grandes ciudades, cada una con su estilo propio que, desde la orografía y el clima, hasta la arquitectura, la gastronomía y el ritmo de sus calles, reflejan la rica diversidad que las caracteriza.

Madrid y Barcelona son las dos principales ciudades españolas por población, productividad económica, turismo, redes de comunicación, centros culturales, inversión nacional y extranjera. Durante los últimos cinco años, sin embargo, las relaciones entre ambas ciudades, en el nivel municipal, ha sido inexistente.

El encuentro entre los alcaldes Almeida y Collboni inicia un tiempo nuevo. Las palabras con las que el alcalde de Barcelona rubrica su visita no dejan lugar a dudas: “Barcelona, ha dicho Collboni, vuelve a Madrid y al conjunto del sistema institucional español”.

Es una excelente noticia en un momento en el que en la política española cunde la idea de que solo es posible mantener relaciones de cordialidad y confianza con quien piensa en términos idénticos. La cooperación institucional y las relaciones de amistad en el plano político son un deber de los gobernantes en el ejercicio de sus funciones.

Madrid y Barcelona no son ciudades adversarias y no es la confrontación lo que marca las relaciones entre quienes las habitan. El paseo desde Cibeles al Ateneo que han compartido Almeida y Collboni es un gesto de hospitalidad, de normalidad y de buena vecindad que puede y debe tener efectos en la política nacional. Ambos alcaldes han dado muestras no solo de buen talante, sino de responsabilidad institucional. Barcelona vuelve a Madrid y es de esperar que, muy pronto, Madrid vuelva a Barcelona.