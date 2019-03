Listas y participación

Este fin de semana los partidos políticos han cerrado sus listas electorales. Ha habido polémica porque tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado, han impuesto como criterio para la conformación del futuro grupo parlamentario la fidelidad a sus personas. También siguen siendo objeto de discusión los fichajes de personas de la sociedad civil por Ciudadanos.

El modelo de partido político en España siempre ha sido piramidal y ha tenido recelo a las corrientes. En el PP porque el centro-derecha sufrió una herida fundacional, en un momento caótico. En el caso del PSOE, se ha impuesto la necesaria fidelidad al líder por el modo traumático en que Sánchez perdió y recuperó la secretaria general. Ciudadanos y Podemos comparten la misma fórmula.

El problema es que de esta forma los partidos pierden riqueza y pluralidad. Aunque en realidad el principal problema de los partidos españoles no es su verticalidad, sino su falta de conexión con la sociedad civil. Para estar en una lista de un partido español hay que haberse dedicado años a vivir dentro de las formaciones. Los últimos fichajes, más deslumbrantes que efectivos cuando llega el momento de gobernar o de hacer oposición, no remedian la falta de apertura de los partidos a aquellas realidades que están construyendo ya una España mejor. El cambio que se está produciendo desde abajo, el talento, la innovación y la energía social en marcha, no inciden, a menudo, en unos partidos que parecen impermeables