Línea editorial: La vida de la Iglesia en el mundo

Las cuestiones prioritarias de la vida de la Iglesia universal han estado muy presentes en la entrevista en exclusiva que Carlos Herrera le ha hecho al papa Francisco y que ha tenido una gran repercusión internacional. Hay un dato previo que se olvida con frecuencia a la hora de analizar cuál es la clave de este pontificado.

El papa Francisco ha recordado que su exhortación apostólica Evangelii Gaudium es la síntesis de lo que los cardenales querían para el futuro de la Iglesia en las reuniones del precónclave que lo eligió. Por tanto, en ese texto se encuentra gran parte de la iluminación de lo que hace el Papa que ha sido fiel a lo que dijeron quienes representaban a la Iglesia universal.

Uno de los focos informativos de la atención continuada durante este tiempo es la reforma de la Cruia Vaticana, “que no será otra cosa que poner en marcha lo que los cardenales pedimos en el precónclave”, ha señalado el papa. Un proceso que está en la fase final de su revisión y que no va a traer grandes novedades que no se hayan apuntado.

Sobre la vida del Vaticano, el repaso que ha hecho el papa Francisco del proceso al cardenal Becciu ha servido para recordar un principio que debe regir ante cualquier sospecha de corrupción también en la Iglesia. “No hay que tener miedo al camino de la transparencia de la verdad, aunque duela, porque la verdad nos hace libres”, ha insistido el papa.

Su deseo es que todo salga bien en este caso, pero siempre dejando a la justicia actuar. Sobre el Sínodo Alemán, Francisco ha puesto el foco en la carta que escribió a la Iglesia en Alemania el pasado 29 de junio de 2019, en donde se encuentran los criterios que se deben seguir para dar forma al deseo pastoral legítimo de quienes actúan con buena voluntad.