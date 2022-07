Línea editorial: "La verdad histórica no se legisla"

El Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que el próximo jueves se presenta en el Congreso, ha merecido la publicación de un manifiesto de la Asociación de Defensa de los Valores de la Transición. Históricos dirigentes socialistas, entre los que destacan Juan José Laborda y Javier Rojo, Felipe González, Julián García Vargas y Julián García Valverde, Rodríguez de la Borbolla y Francisco Vázquez, se suman a las firmas de ex dirigentes de la UCD, la catedrática Teresa Freixes y la presidenta de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias. Todos los firmantes piden un replanteamiento a fondo del Proyecto.

Reescribir la historia no es competencia ni de un partido ni de una institución política. Los poderes públicos podrán, con la fuerza de la ley, reparar los daños causados a las víctimas. Y así se ha hecho en España desde los albores de la Transición. Con el Proyecto de Ley que el Ejecutivo traslada al Congreso se pretende consagrar por la fuerza de la ley una verdad histórica, algo que en sí mismo es un despropósito. Tergiversar el espíritu de la Transición a la democracia, desconocer la fuerza de las leyes de amnistía aprobadas desde 1977 en adelante, y banalizar el esfuerzo de reconciliación nacional es un sinsentido histórico y una grave irresponsabilidad. Un Proyecto de Ley sobre una cuestión tan sensible para la convivencia no puede consagrar las posiciones ideológicas de quienes como Bildu, Más País y Podemos, con el aliento del Gobierno de Pedro Sánchez, están empeñados en impugnar el camino del consenso a la democracia que culminó en la Constitución de 1978.