Línea editorial: "Una sociedad sin hijos no tiene futuro"

La natalidad en España está bajo mínimos. En 2021 nacieron poco más de 338.000 niños, una cifra que nos sitúa entre los países con una de las tasas más baja de Europa y del mundo, y que es, además, la más baja en nuestro país desde 1941, año en el que comenzaron los registros en el Instituto Nacional de Estadística. La cifra ha caído un 0,6 con respecto al 2020, que a su vez había disminuido un 5,6% con respecto a 2019.

Las causas de un fenómeno de tales dimensiones y complejidad nunca son únicas ni simples, pero es evidente que la escasez de políticas que promuevan y ayuden a la familia, cuando no la existencia de programas abiertamente contrarios a la cultura de la vida, no ayudan en absoluto. Dramas sociales como el aborto o la eutanasia y asuntos tan delicados y terribles como el suicidio, que no hacen más que crecer, son buenos ejemplos de esa falta de sentido y aliento vital que nos asola.

Cuando no existen sólidos asideros antropológicos, éticos y religiosos, la puerta a una concepción egoísta de la vida está abierta, respaldada por una corriente dominante que se ufana incluso de no tener hijos, de reprocharle a los demás que los tengan y que parece repetirnos a cada instante que es poco menos que una locura traer hijos a este mundo. Es, en efecto, una locura de amor y todo un acto contracultural que, en los tiempos que corren, nos recuerda la evidencia de que una sociedad sin hijos es una sociedad sin esperanza y sin futuro.