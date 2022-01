Línea editorial: "Una decisión que hay que explicar"

El Gobierno y las Comunidades Autónomas han decido cambiar de criterio con las cuarentenas de niños y jóvenes que vuelven al colegio el lunes. El martes decidieron no modificar la regulación general que era de 7 días de cuarentena para los positivos y para los que habían tenido un contacto con un positivo y no estuvieran vacunados.

Esta regulación era especialmente importante para los colegios, porque hay más de un sesenta por ciento de niños que no están vacunados. Este viernes se ha recomendado que solo se hagan cuarentenas cuando se den en un aula más de cinco casos. En la práctica supone adoptar una estrategia de convivencia con el virus. El Gobierno y las Comunidades Autónomas estiman que a partir del lunes se va a producir un estallido de casos en los colegios. La recomendación que hacen tiene poca base científica, de hecho, la variante Ómicron se contagia con más rapidez, aunque es menos dañina.

La recomendación quiere evitar que haya muchos niños haciendo cuarentena en su casa, con lo que eso supone para su aprendizaje, para su salud mental y también para los padres. Es un criterio comprensible, pero conveniente explicarlo. Porque si no se explica, se entenderá que el Covid se ha convertido en una gripe, y eso no ha sucedido. Los padres y los profesores se han pasado toda la semana pidiendo información, refuerzo en las aulas y que se realicen más test. Pero no parece haber nada de eso.