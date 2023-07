Línea Editorial: "Suecia a camino de la OTAN"

Turquía ha levantado el veto impuesto a Suecia para que este país entre a formar parte de la OTAN. La noticia llega dos días antes de que la Alianza atlántica inicie su cumbre en Lituania. El secretario general Stoltenberg está de enhorabuena. Ha conseguido que Erdogan entregue al Parlamento turco los documentos de ratificación para el ingreso de Suecia y el compromiso para acelerar el proceso todo lo que sea posible.

Se trata de una buena noticia, pero no por eso pueden esconderse las incertidumbres que genera el presidente turco y sus presiones sobre la Unión Europea. Europa puede cooperar más estrechamente con Turquía, pero eso no significa que este país vaya a integrarse en la Unión Europea. De hecho, Turquía tuvo que esperar 12 años a ser aceptado como candidato. Han pasado 24 años desde entonces y no parece que las cosas vayan a cambiar. La negociación ha sido dura y Erdogan no ha puesto las cosas fáciles a la OTAN. Suecia ha cumplido con su parte y ha limado las aristas de un proceso en el que Turquía exigía ampliar la cooperación policial contra el PKK, el grupo kurdo al que Ankara acusa de terrorismo. La invasión de Ucrania por parte del Ejército ruso ha cambiado el mapa del mundo y ha favorecido y fortalecido alianzas que parecían inalcanzables. Proteger las fronteras es primordial y ese es uno de los primeros deberes de los Estados democráticos: garantizar la seguridad de los ciudadanos. El realismo se impone después de décadas.