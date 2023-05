Línea Editorial: "Riesgo para la estabilidad en Francia"

El presidente Macron no solo afronta horas bajas de popularidad, sino un grave estallido social que con motivo de la celebración del 1 de mayo se ha saldado con un centenar de policías heridos y trescientos detenidos. Se calcula que en Francia se convocaron y celebraron 300 manifestaciones en las que se dieron cita sindicatos y otros movimientos sociales con los que el sindicalismo lleva décadas aliándose. Las reivindicaciones clásicas en materia de empleo y derechos sociales se han ampliado hacia un conglomerado de demandas y protestas de pequeños grupos contra Macron y contra la reforma de las pensiones recientemente aprobada. Las caceroladas y los cócteles molotov parecen ganar la partida en la calle. La reforma de las pensiones no tiene marcha atrás, pero el Gobierno no ha podido sacar adelante una ley para controlar la inmigración ilegal.

Macron necesita apoyos parlamentarios y sociales. Más allá de los manifestantes, se plantea la pregunta de qué pasa con el conjunto de los ciudadanos, cómo se sitúan los propios votantes de Macron, y qué hará el centroderecha agrupado en Los Republicanos. El hecho es que la izquierda de Melenchon anima las protestas y la derecha de Le Pen se frota las manos mientras los sectores reformistas y moderados adolecen de un plan de acción coherente.

Lo que sucede en Francia puede, tarde o temprano, suceder en España y en otros países europeos en los que la falta de realismo y el pensamiento utópico se imponen ante el desconcierto y la incertidumbre social.