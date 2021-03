Línea editorial: "Un problema de política y de humanidad"

La política internacional ha ocupado un lugar predominante en los primeros 100 días de la Administración Biden. Sin embargo, en las últimas horas es la política interna la que acapara todas las miradas. Biden se enfrenta a unos de sus mayores desafíos con la política migratoria. Aunque la frontera sur de Estados Unidos sigue cerrada, se calcula que en el mes de febrero han sido detenidas más de 100.000 personas. La razón del aumento podría estar en los portillos humanitarios que ha abierto la nueva Administración. Uno es la concesión de visados a los emigrantes que aguardan en zonas peligrosas de México. El otro, la acogida por razones humanitarias de menores que viajan solos o acompañados por sus padres, madres o tutores legales.

Biden ha suplicado a los migrantes que no abandonen sus países. Les ha pedido que no arriesguen sus vidas en un viaje que no será fructífero. Sin embargo, las condiciones de vida en Centroamérica son nefastas. Dado que no hay recetas mágicas para los retos migratorios y que ningún gobierno democrático puede violar las normas internacionales relativas a los derechos de los emigrantes, Estados Unidos y México van a tener que esforzarse en cooperar activamente. Y en esto se va a notar la capacidad de liderazgo de la nueva Administración. Si Biden sigue la senda del aislacionismo, la crisis se perpetuará. Si promueve un acuerdo global con México y Centroamérica, la crisis no se resolverá de manera mágica, pero podrá encauzarse progresivamente.