Línea Editorial: "Obligados a morir"

Que el Presidente del Gobierno en funciones falte a su palabra ya no es, por desgracia, ninguna novedad. Es inevitable, sin embargo, que esa falta de escrúpulos sea en algunos casos un escándalo.



Es el caso de los enfermos de ELA que, como ha denunciado el futbolista Juan Carlos Unzúe, están siendo obligados a morir. Otros muchos enfermos, como por ejemplo Jordi Sabaté, auténtico influencer en redes sociales, ponen a diario negro sobre blanco en las promesas incumplidas por el Ejecutivo, en la ley que nunca llega y en los agravios comparativos que el Gobierno comete al negarles las ayudas y derrochar a manos llenas en otras cuestiones de interés particular que bien conocemos.





La triste realidad es que los enfermos de ELA no tienen un puñado de votos de los que dependa que Sánchez siga en La Moncloa. Lo que sí tienen, en la mayoría de los casos, es un arrojo encomiable y una familia y comunidad que les arropa y sostiene contra viento y marea política.



Ninguno es incuidable por incurable que sea su enfermedad. Por eso, no debemos cejar en el empeño de denunciar los incumplimientos en esta materia. No es aceptable, mientras a nuestros gobernantes se les llene la boca de la palabra progreso y repitan que no van a dejar a nadie atrás.