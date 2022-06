Línea editorial: "Inteligencia humana"

Hace unos días, el ingeniero de Google, Blake Lemonie, aseguraba que había hablado con un programa de inteligencia artificial y que la máquina le había dicho que sentía miedo. Las máquinas pueden identificar por aproximación los sentimientos que se expresan en un texto. Un programador les proporciona una gran lista de palabras, de ortografía y de modos de construir la frase, que son los que habitualmente utilizamos cuando estamos enfadados o cuando estamos contentos. Eso no significa que la máquina comprenda los sentimientos.

La mal llamada “inteligencia artificial” se desarrolla a partir de la computación. Ni el cerebro humano ni la libertad son computables, no caben dentro de una fórmula por compleja que sea. La inteligencia artificial nos puede ayudar a comprender qué es lo propio de la inteligencia humana. La inteligencia humana, por ejemplo, sabe detectar quién es digno de confianza. La confianza necesita habilidades de sensibilidad social. Para juzgar si una persona es digna de confianza es necesario entender las emociones y los deseos humanos.

El conocimiento, fácilmente articulable, cuantificable, codificable, lo pueden asumir las máquinas. El conocimiento intangible, ganado a través de la experiencia personal, no puede trasladarse a los algoritmos. Blake Lemonie no escuchó a una máquina expresar sentimientos, escuchó a una máquina que había grabado y reproducido, sin entenderlo, como hablamos los hombres de nuestros sentimientos. La inteligencia humana tiene autoconciencia y busca el sentido de las cosas, la inteligencia artificial no.