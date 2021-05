Línea editorial: "El independentismo en su laberinto"

Pere Aragonés ha prometido su cargo como nuevo presidente de la Generalitat. Han hecho falta ocho meses desde que Torra fuera inhabilitado y tres meses desde las elecciones para que el líder de ERC consiguiera los votos necesarios para ser investido. Aragonés, como todos los presidentes de la Generalitat independentistas, se enfrenta a una contradicción irresoluble. En la misma semana en la que el Rey Mohamed VI de Marruecos ha desafiado la soberanía del pueblo español, Aragonés se ha convertido en presidente de la Generalitat prometiendo hacer lo mismo: atentar contra el soberano, que es todo el pueblo español.

Aragonés promete un referéndum como el de Escocia cuando eso no cabe en nuestra Constitución. Se lo va a exigir a Sánchez para que ERC apoye el resto de la legislatura. Referéndum y amnistía. Sánchez no puede darle el referéndum, pero a no tardar les dará el indulto a Junqueras y a los políticos condenados. Pero Junqueras, indultado, seguirá hablando de un referéndum no permitido por la ley.

Ya tenemos otra vez a el independentismo en su laberinto, ya tenemos otra vez a Cataluña paralizada, a una Cataluña que seguirá perdiendo peso en la economía nacional, a Cataluña rota en dos.