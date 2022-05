Línea editorial: "Un exilio sin sentido"

Mientras Juan Carlos I aparecía este viernes en el club náutico de Sangenjo, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, le exigía explicaciones y una petición de perdón. Aunque la fiscalía haya archivado las investigaciones que había iniciado sobre el anterior Jefe del Estado, aunque se le haya retirado la asignación pública, aunque se le haya obligado a abandonar España y se haya tardado en autorizar su visita, parece que no es suficiente. La monarquía es un problema solo para el 0,2 por ciento de los españoles, según el último CIS de Tezanos. La monarquía es un problema para un Gobierno que tiene dentro a un partido beligerantemente republicano, que quiere reescribir la historia de la Transición. El problema lo tiene un Gobierno que se apoya en el PNV, en ERC, en Bildu y en el BNG.

Algunas conductas pasadas del Rey emérito han hecho daño a las instituciones. Pero por encima de todo eso permanece el hecho de que Juan Carlos I es uno de los principales protagonistas de que tengamos unas instituciones democráticas. No se justifica el exilio forzoso que ha padecido. Los españoles con causas abiertas con la justicia, y el Emérito no las tiene, no son obligados a exiliarse. Tampoco se entiende bien que no le dejen dormir en el palacio de la Zarzuela. Las soluciones adoptadas hasta ahora no han hecho más que complicar la situación. No es normal que el que ha sido Jefe del Estado, aclarada su situación jurídica, tenga que vivir en un país del Golfo Pérsico.