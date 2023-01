Línea editorial: "Europa se implica más en la guerra de Ucrania"

La nueva matanza de civiles cometida por el ejército ruso en Ucrania ha suscitado una oleada de indignación en la Unión Europea que ha decidido acudir al "fondo de la paz" para financiar directamente el envío de armas pesadas a Ucrania. Se trata de una decisión histórica porque, hasta ahora, la Unión Europea no había querido implicarse de manera tan abierta en la ayuda militar a Ucrania y había dejado a sus miembros que lo hicieran a título individual. Lo que ha dispuesto ahora la Comisión es la financiación del envío de armas pesadas por un valor de 450 millones de euros y 50 millones adicionales en petróleo y sistemas de defensa.

Aunque el volumen de esta ayuda no sea espectacular, es evidente que la Unión Europea ha querido dar una respuesta más que simbólica a la escalada bélica emprendida por Rusia tras el cambio fulminante del mando de su Ejército. Bruselas se hace más consciente de que en esta invasión existe una clara amenaza a su estabilidad política, social y económica. Cada vez resulta más claro que la amenaza de una escalada de la tensión con Rusia sigue más abierta que nunca. Todo dependerá de la reacción que se espera de un Putin que parece más dispuesto que nunca a no perder los territorios ocupados del Donbás. La guerra, por desgracia, no solo parece no tener un fin cercano, sino que hace cada vez más violenta y amenazadora.