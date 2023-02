Incluso según los peculiares estándares de la propaganda del Kremlin, resulta irrisorio comparar la batalla de Stalingrado librada por Rusia contra el III Reich con la actual invasión de Ucrania. Los posibles paralelismos distan mucho de la versión que ofreció ayer Putin en el 80 aniversario de este acontecimiento. Y es que, tal vez, sí, Rusia se juegue hoy su supervivencia, pero la amenaza viene de su propio presidente, que la ha metido en una aventura suicida de la que, en el mejor de los casos, saldrá muy debilitada. El espíritu de resistencia que derrotó al nazismo lo tenemos representado por la cumbre entre la UE y Ucrania que se celebra hoy en Kiev.

A pesar de las amenazas, a pesar del coste económico generado por el conflicto o a pesar de la presión de los refugiados, que ayer sobrepasaron oficialmente los 8 millones, la Europa unida que surgió de las cenizas de la II Guerra Mundial se mantiene firme en su apoyo a Ucrania e inicia los procesos para una integración que podría no demorarse demasiados años. Integración que significa no solo formar parte del bloque económico más cohesionado del planeta, sino también de una unidad política en la que sus miembros llegan al extremo de obligarse a la asistencia mutua en caso de agresión armada. Cierto que el día a día de la Unión no está exento de sus pequeñas miserias, pero la respuesta a la guerra en Ucrania hace revivir en días como hoy la confianza en Europa.