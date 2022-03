Línea editorial: "Despertar en Europa"

La guerra en Ucrania, en cierto sentido nos ha despertado. Los europeos desde el pasado jueves nos hemos empezado a hacer preguntas que antes no nos hacíamos. La libertad y la vida han dejado de ser palabras abstractas sobre las que discutíamos en momentos de debate ideológico. Estamos viendo muy de cerca lo que supone que la libertad y el derecho a la vida de muchas personas sea amenazado y negado. Ya no es tan fácil pensar que la vida no merece la pena, que en realidad todo es nada. Ya no es tan fácil apuntarse a ese nihilismo poco trágico y muy juguetón que tanto nos ha gustado en los últimos tiempos. De pronto, la palabra libertad tiene un contenido muy concreto.

Libertad es vivir donde quieres, es no ser bombardeado, es no tener que huir, es poder seguir unido a tu familia. Hemos visto que la libertad no es la frontera fría que nos separa de la libertad de los otros. La libertad, efectivamente, tiene una dimensión negativa: no estar bajo la bota cruel de tiranos como Putin. Y tiene una dimensión positiva: poder mantener los vínculos que nos dan una buena vida.

Decenas de miles de europeos se están volcando en la ayuda a los refugiados. Es un síntoma del despertar. Esperemos que este primer impulse dure. Y esperemos que la reacción que se ha producido en la UE y en otras partes del mundo se produzca también en Rusia. Ha habido manifestaciones y protestas en las calles, pero desgraciadamente, Putin todavía goza de un gran apoyo en su país.