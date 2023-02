Tras el rechazo del Constitucional al recurso que el Partido Popular presentó en 2010 contra la Ley de aborto, Alberto Núñez Feijóo habría podido simplemente acatar la doctrina del Alto Tribunal y anunciar una política de promoción de la maternidad coherente con el discurso de su partido a lo largo de los años. Sin embargo, en su intento de captar votos procedentes del PSOE, Feijóo ha formulado un grave giro, al mostrar su complacencia con una ley profundamente injusta que el PP impugnó con decisión en sus aspectos nucleares hace doce años.

Es cierto que en estos años una parte importante de la sociedad española ha evolucionado en la dirección de normalizar la práctica del aborto, y este es un factor sustancial de la grave crisis antropológica de todas las sociedades occidentales. Para el PP éste siempre ha sido un asunto incómodo, ya que dentro de su electorado conviven posiciones enfrentadas sobre la cuestión, pero la vía de Feijóo representa una quiebra con la tradición de su partido y envía el mensaje de que éste ya no es un espacio en el que puedan moverse con amplitud quienes entienden que la defensa de la vida y de la maternidad debe ser un eje de la acción política.

Ésta no es sólo, ni principalmente, una cuestión de los partidos, pero el PP, y también otras fuerzas políticas, debe atreverse a debatir internamente sobre la protección del derecho a la vida del no nacido, y sobre el apoyo a la maternidad. Como bien ha dicho el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, no es una cuestión de duros o blandos, de laicos o creyentes, sino de hacer de la defensa de la vida y del apoyo a la familia la clave ética y política de un proyecto al servicio del bien común.