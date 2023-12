Línea editorial COPE: El sueño de la libertad

El Premio Sajarov a los Derechos Humanos, concedido a título póstumo a la joven iraní Masha Amini, fue entregado este pasado lunes en Estrasburgo. Masha Amini, una joven de 22 años, fue arrestada en septiembre de 2022 por no llevar correctamente puesto el velo, y falleció víctima del maltrato policial. El premio a la libertad de conciencia que concede la Unión Europea lo han recogido dos mujeres iraníes en nombre del movimiento “Mujer, vida y libertad”. La familia de Amini no pudo estar en Estrasburgo y su abogado tuvo que ser cauto en su intervención para no malograr su viaje de regreso a Irán. A pesar de las dificultades, las palabras de la madre de Amini han resonado con tremenda fuerza al recordar con honor y emoción cómo la muerte de su hija ha cruzado fronteras y ha revitalizado la aspiración humana de la emancipación y la libertad. “Creyeron que matándola la detendrían de la misma manera que los opresores pensaron que quemando a Juana de Arco harían sus sueños desaparecer en el humo. No sabían, y aún no saben, que de sus cenizas nacerá un espíritu invencible como un fénix".

En Estrasburgo, y en presencia de la presidenta del Parlamento europeo se ha vivido un acontecimiento de una enorme fuerza histórica. La memoria de una mujer musulmana que murió defendiendo su libertad y cuyo coraje ha sido premiado en el país de Juana de Arco. No todo está perdido cuando desde el corazón de Europa se sigue reivindicando la expansión del sueño de la libertad.