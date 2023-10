Línea editorial COPE: No reconocen error alguno

La negociación de la amnistía ha dejado ya muy lejos la cuestión de los indultos a los líderes secesionistas que fueron condenados por el Tribunal Supremo. El indulto supone que el Estado perdona a los que previamente ha condenado. El poder del Estado no se pone en cuestión, y para eso tiene que venir acompañado de una petición de perdón y de la certeza de que los condenados no tienen como proyecto la reincidencia. Los indultos fueron una oportunidad perdida porque el independentismo podría haber aprovechado para reconocer que la vía unilateral es imposible, que con su acción rompieron la convivencia y que, de hecho, la independencia es una quimera. Lo cierto es que el independentismo no reconoce ni error ni exceso alguno. No acepta que uso la violencia en la calle, no acepta que se legisló de un modo disparatado, y no acepta el principio de soberanía nacional que es fundamento de la Constitución.

Sánchez reviste sus negociaciones con la argumentación de que la amnistía es un gesto de generosidad para acabar con el conflicto en Cataluña. Pero él sabe que los socios a los que corteja sólo le apoyan por un interés táctico. Ellos no han abandonado su proyecto de secesión, simplemente han variado la hoja de ruta. Si a Sánchez no le faltara un puñado de escaños para la investidura, no se le ocurriría negociar la amnistía. Al hacerlo debilita el Estado de Derecho y, en lugar de favorecer la convivencia, estimula al independentismo en su proyecto.