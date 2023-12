Línea editorial COPE: Pamplona no se vende

Las líneas rojas no existen para Pedro Sánchez. Y en caso de que existieran, el presidente ha decidido cruzarlas todas. Así ha comenzado su legislatura y así va a continuar, al menos de momento. Primero fue la amnistía, después las comisiones de investigación a los jueces, y ahora es la alcaldía de Pamplona. Todo estaba calculado, como está calculado el próximo encuentro con Puigdemont.

Bildu deseaba Pamplona, como desea Navarra entera. Y el PSOE le ha entregado la cabeza política de la alcaldesa Ibarrola. Dicen que es para salvar a los españoles de la derecha y a los pamploneses de la parálisis del consistorio. Todos saben que no es así, pero no basta saberlo, sino que hay que explicarlo y, por eso, Unión del Pueblo Navarro ha convocado una manifestación en Pamplona este domingo. Si al PSOE le importaran los presupuestos, los habría negociado con UPN, pero a Sánchez no le interesa el diálogo ni el acuerdo.

Desgraciadamente este modo de hacer política es muy efectista y transmite la sensación de que todo está perdido. Pero rendirse no es opción, y desistir, tampoco. La sociedad española debe prepararse para una maratón. El domingo es Pamplona y de ahora en adelante serán Madrid, Barcelona, Sevilla o, donde sea preciso, porque manifestar públicamente el disenso es una manera de tomarse en serio los derechos y las libertades cívicas. Pamplona no se vende porque no es propiedad ni de Pedro Sánchez ni de Bildu. Y los pamploneses tienen derecho a decirlo alto y claro el próximo domingo y con ellos todos los españoles que así lo deseen.