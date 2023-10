Línea editorial COPE: La normalidad de Pedro Sánchez

La sociedad española ha sido extremadamente generosa con Bildu y sus gentes. Ellos, por el contrario, lejos de actuar con discreción, han decidido sacar rédito social y político de la magnanimidad. Hace cuatro años, Bildu favoreció con su abstención la investidura de Pedro Sánchez. Ahora ya son decisivos, y votarán sí a Sánchez, dicen, para frenar a las derechas. El presidente en funciones les ha agradecido el gesto dándoles la foto que les legitima como actores políticos relevantes y socios confiables. La foto, que Sánchez se niega a hacerse con VOX, y los 70 minutos de reunión con los portavoces de Bildu en el Congreso y el Senado, es una declaración de intenciones. Estamos en una etapa nueva, dicen desde el entorno de Sánchez, y hay que actuar con normalidad.

No importa si este paso humilla a las víctimas del terrorismo etarra. Para Sánchez, según doctrina de su predecesor Zapatero, eso no es relevante porque ETA hace mucho que no asesina. A las víctimas y a la sociedad española lo que les correspondería ahora es pasar página, olvidar y mirar hacia otro lado. Bildu ya tiene lo que quería y Sánchez lo que necesita. Sánchez ha abierto la veda y con este gesto, y la foto de la líder de Sumar con Puigdemont, inicia un tiempo político nuevo del que él será responsable. Porque, aunque los frutos no serán inmediatos, llegarán. Y la autodeterminación, que es lo que Junts y Bildu anhelan, estará sobre la mesa, quizás no demasiado tarde y sin resistencia ciudadana.