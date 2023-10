Línea editorial COPE: "No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación"

La aprobación de una Ley Orgánica de Amnistía no es solo tema de debate jurídico, que lo es, sino que es una cuestión política. Y sobre las cuestiones políticas deben pronunciarse los ciudadanos en el ejercicio de sus legítimos derechos y libertades. Eso es lo que van a hacer quienes participen en la manifestación que el domingo 8 de octubre se celebrará en Barcelona. Pedro Sánchez no habla de amnistía porque está negociando su investidura. Quienes salgan a las calles de Barcelona el domingo sí quieren hablar de amnistía porque están en su derecho de denunciar el atropello institucional y los riesgos políticos que se derivan de las maniobras del presidente en funciones. Los ciudadanos pueden y deben ejercer sus derechos cívicos.

El Presidente de la Generalitat y la Vicepresidenta en funciones y líder de Sumar no parecen conocer las reglas del buen demócrata. Se han atrevido a calificar de “gritos” los argumentos de Sociedad Civil Catalana y de todos los que se han sumado a la convocatoria. Y han confirmado, desde sus cargos institucionales, que lo que estos ciudadanos piensan no les afecta, simple y llanamente, porque no coincide con el actuar del Gobierno de la Generalitat y del PSOE de Pedro Sánchez.

Si grave es recurrir a un instrumento legal como la amnistía para asegurarse la presidencia del Gobierno, no es menos grave excluir del diálogo político a quienes, sin moverse un ápice del marco constitucional, discrepan legítimamente. ERC, JUNTS y el PSOE usan un rodillo político e ideológico que justifica, más aún, la manifestación del próximo domingo.