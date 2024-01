Línea Editorial COPE: La neutralidad es no vetar

El pasado 5 de diciembre, el presidente del Senado solicitó a la Fiscalía General del Estado que elaborara un Informe sobre la Proposición de Ley de Amnistía. Pese al retraso en responder a la petición, parecía que el Ministerio Público elaboraría ese Informe. Pero ayer, en su discurso de toma de posesión, el fiscal general Álvaro García Ortiz dio algunas pistas acerca de cuál iba a ser su proceder. Dejó claro que el órgano que él representa debe hacer gala de neutralidad porque se trata de un órgano independiente del Gobierno. Su misión no es la de tomar posiciones públicas sobre asuntos políticos y, mucho menos, la de condicionar las actuaciones de los 2.690 fiscales en activo. “No soy un comentarista”, dijo ayer el fiscal general.

Hoy, una vez había tomado posesión, ha hecho saber que su decisión es no elaborar informe alguno. Se alegan razones de forma y se aclara que el Ministerio Público solo puede emitir Informes sobre Proyectos de Ley, no sobre Proposiciones. El Ministerio Público no es competente, añade, y no existen antecedentes.

El Fiscal considera que pronunciarse sobre el “lawfare” o la amnistía es emitir valoraciones políticas. Con toda seguridad no es la opinión política del fiscal general lo que al Senado de España le interesa. Lo que el Senado solicitó al Consejo Fiscal es un documento que no es vinculante pero sí de extrema relevancia y que el fiscal general no debería vetar. Si los españoles han decidido que la mayoría en la Cámara Alta sea del Partido Popular no es problema de la Fiscalía. Y si el esquema institucional español permite que la Cámara Alta utilice todos los recursos legales a su alcance para llegar a las últimas consecuencias, la Fiscalía no debe impedirlo, sean cuales sean los resultados.